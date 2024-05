Kärntner Mediziner warnen vor Rasenmäh-Robotern! An der Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee müssen jährlich zwei bis drei Kleinkinder mit schwersten Verletzungen, zum Teil mit Amputation, nach Unfällen mit Rasenmäh-Robotern behandelt werden. „Aktuell wird ein 11 Monate alter Bub stationär betreut“, heißt es in einer Aussendung der Kabeg.

Aus aktuellem Anlass warnen die Kinder- und Jugendchirurgen im Klinikum daher vor der Gefährlichkeit dieser Geräte. „Am Wochenende wurde ein elf Monate alter Bub in unsere Abteilung eingeliefert. Das Kind krabbelte im Garten, als es von dem Rasenmäher erfasst wurde und eine massive Verletzung am Fuß davontrug“, berichtet Abteilungsvorstand Primar Johannes Schalamon, Landesstellenleiter für Kärnten und Vizepräsident des Vereins „Große schützen Kleine“. Der Bub musste rund zwei Stunden lang von einem interdisziplinären Team aus Kinderchirurgen und Chirurgen der Abteilung für Plastischen, Ästhetischen und Rekonstruktiven Chirurgie operiert werden. „Allerdings sind auch Folgeeingriffe erforderlich“, unterstreicht Schalamon. Wenn Verletzungen durch Rasenmäh-Roboter passieren, sind diese fast immer massiv.

Sorge nimmt zu

Angesichts der steigenden Beliebtheit von Rasenmäh-Robotern ist das Team rund um den Abteilungsvorstand besorgt. „Wir müssen mit einer steigenden Fallzahl an verunglückten Kindern rechnen, vor allem, da sich Eltern dem Risiko oft nicht bewusst sind“, sagt etwa Oberarzt Christoph Arneitz. Tatsächlich gaukeln manche Artikelbeschreibungen eine Sicherheit vor, die es praktisch nicht gibt, heißt es in der Aussendung des Klinikums. „Nicht immer reagieren die Roboter auf Hindernisse – daher kommt es immer wieder zu Verletzungen von Kindern im Krabbelalter.

Die Kinder- und Jugendchirurgen appellieren daher dringend an die Eltern, achtsam zu sein. „Wenn der Rasenmäher-Roboter im Einsatz ist, sollen sich Kinder auf keinen Fall im Garten aufhalten.“ Am besten man programmiert den Roboter so, dass er dann mäht, wenn der Nachwuchs im Haus oder Kindergarten ist.

Größere Kinder

Bei dieser Gelegenheit halten die Ärzte zudem fest, dass auch ältere Kinder bis hin ins Jugendalter von Verletzungen durch Rasenmäher betroffen sind. „Wir sind auch in dieser Patientengruppe immer wieder mit schwersten Verletzungsmustern aufgrund von Unfällen mit Handrasenmähern oder Mähtraktoren konfrontiert.“

Aber auch Wildtiere wie Igel, Echsen und Kröten, aber auch Haustiere wie Hunde tragen durch Rasenmäh-Roboter schwere Verletzungen an den Pfoten davon“, berichten Schalamon und Arneitz.