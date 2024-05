Ein zwei Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag aus dem Küchenfenster im ersten Stock eines Wohnhauses im Bezirk Spittal an der Drau gestürzt. Das Kind dürfte in einem unbeobachteten Moment über einen Stuhl auf den Esstisch, welcher direkt an dem geöffneten Fenster stand, geklettert und in weiterer Folge durch das offene Fenster rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein. Das Kind hatte Glück. Es erlitt Abschürfungen und Prellungen und befindet sich im Krankenhaus bereits auf der Normalstation.