Am Donnerstagvormittag stürzte ein zweijähriges Mädchen im Bezirk Spittal/Drau aus dem Küchenfenster im 1. Stock eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich das Kind und dessen Eltern gemeinsam in der Küche. Dabei dürfte das Mädchen in einem unbeobachteten Moment über einen Stuhl auf den Esstisch, der direkt an dem geöffneten Fenster stand, geklettert und in weiterer Folge durch das offene Fenster gestürzt sein, heißt es in der Aussendung der Polizei.

Das Mädchen fiel vier bis fünf Meter in die Tiefe. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert, der Notarzt leistete vor Ort Erste Hilfe. Anschließend wurde das verletzte Kind vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.