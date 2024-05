150 Meter ist ein Fahrzeug im Juni des Vorjahres auf der Gussnig Bergeralm im Mölltal in die Tiefe gestürzt. Beide Insassen wurden aus dem Mitsubishi Pajero geschleudert. Ein Mann überlebte schwer verletzt, sein Freund und Nachbar nicht. Fahrer und Beifahrer waren dort mit Sanierungsarbeiten entlang des Weges beschäftigt. Dabei haben sie Alkohol konsumiert. In so großen Mengen, dass beim Überlebenden zumindest 2,7 Promille gemessen wurden. Wer am Steuer saß, musste ein DNA-Gutachten klären. Der Besitzer des Fahrzeugs gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können.