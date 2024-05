Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der B83 Ossiacher Zeile gekommen. Gegen 21.45 Uhr lenkte ein 45-jähriger Mann aus Villach seinen Pkw stadteinwärts. Plötzlich bog er nach links zu einer Tankstelle ab und überfuhr eine Sperrlinie sowie eine Abbiegespur für den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Moped, gelenkt von einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land.

Dieser wurde über den Pkw geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das Moped wurde in die Einfahrt der Tankstelle geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich gerade drei Rettungssanitäter des Samariterbundes in der Tankstelle. Sie hörten die Kollision und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 39-jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht. Pkw und Moped wurden schwer beschädigt.