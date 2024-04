Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Tauernautobahn A10 gekommen. Um 12.35 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Deutschland seinen Lkw samt Anhänger in Richtung Seeboden. Zeitgleich lenkte ein 47-jähriger Mann aus Russland seine Pkw ebenfalls in Richtung Seeboden.

Plötzlich querte der Pkw-Lenker trotz doppelter Sperrlinie die Fahrbahn, weil er seinen Pkw wenden und die Fahrt entgegen der Fahrtrichtung fortsetzten wollte. Trotz sofortiger Vollbremsung des Lkw-Lenkers kollidierte der Laster mit dem quer zur Fahrtrichtung über beide Fahrstreifen stehenden Pkw. Durch den Unfall wurde der Autolenker im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Totalschaden

Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Spur war für den gesamten Verkehr bis 13.10 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, Seeboden, Lendorf und Lieserhofen.