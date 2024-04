Unfall auf einer Almhütte in Großkirchheim im Bezirk Spittal: Ein 49 Jahre alter Mann wollte Montagabend den Säurestand zweier LKW-Batterien, die er als Speichermedium für die Photovoltaikanlage in seiner Almhütte aufgestellt hatte, kontrollieren. Zu diesem Zweck löste er die Einfüllschrauben an den Batterien. Durch das Hantieren explodierte aus bisher unbekannter Ursache eine der Batterien. Der Mann konnte noch selbst die Rettungskräfte mit seinem Mobiltelefon verständigen und fuhr schließlich mit dem eigenen Auto von der in 1.300 Metern Seehöhe gelegenen Almhütte ins Tal. Dort wurde er bereits von den Rettungskräften erwartet und von einem Notarzt erstversorgt. Der ÖAMTC-Rettungshubschrauber brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt.