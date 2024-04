„No Kameras! No Fotos! No Videos!“ Im Eingangsbereich des Landesgerichtes Klagenfurt sorgte Montag früh eine Frau mit dunkler Sonnenbrille resolut und lautstark für Aufregung. Die Frau, wie sich später herausstellte eine Ukrainerin, wollte die anwesenden Kameraleute daran hindern, Fotos von ihr und dem an ihrer Seite stehenden Burschen zu machen.