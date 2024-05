Unbelehrbar zeigte sich eine 37-jährige Frau in Villach: Die Villacherin hatte Montag gegen 21.40 Uhr Kochgut auf der Herdplatte vergessen und war eingeschlafen. In ihrer Wohnung ging der Brandmelder los. Die alarmierte Feuerwehr rückte an. Die Frau schlief so tief, dass die Einsatzkräfte die Tür gewaltsam öffnen mussten. Es entstand kein Sachschaden und auch die Mieterin konnte nach dem Einsatz in ihrer Wohnung verbleiben.

Ins Anhaltezentrum gebracht

Um 22.30 Uhr ging in der Wohnung abermals der Brandmelder los. Die Einsatzkräfte mussten erneut ausrückten. Wieder hatte die Mieterin ihr Kochgut auf der Herdplatte vergessen und war eingeschlafen. Sie wurde geweckt und verhielt sich dann allerdings äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, sodass sie schließlich festgenommen werden musste. Die Frau wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Auch beim zweiten Einsatz entstand kein Schaden in der Wohnung.