Bei Forst bzw. Brennholzarbeiten in einer Waldparzelle in Irschen rutschte ein 63-jähriger Mann am Montagvormittag mit der Motorsäge aus. Er schnitt sich in den Fuß und verletzte sich dabei schwer. Der Verunfallte konnte noch selbst per Mobiltelefon die Rettungskette in Gang setzen. Er wurde nach Erstversorgung durch Mitglieder der Bergrettung Oberes Drautal und der Rettung Greifenburg mittels Seilwinde des Rettungshubschraubers RK1 aus dem unwegsamen Gelände geborgen und in das LKH Villach geflogen.

Ebenfalls am Montag verunfallte eine 57 Jahre alte Frau. Sie betrat gegen 14 Uhr ihr im Abriss befindliches Nebengebäude in Reifnitz. Dabei steig sie im Obergeschoss auf eine Gipsplatte, die in weiterer Folge unter der Last brach. Die Frau stürzte aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach ärztlicher Hilfeleistung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.