Ein 80-jähriger Mann aus Villach wollte sich ein Wohnmobil kaufen, doch das Vorhaben endete mit einer bitteren Enttäuschung. Über eine Onlinebörse stieß der Mann am Sonntag auf das gebrauchte Fahrzeug. Es wurde für mehrere 10.000 Euro zum Verkauf angeboten. Er kontaktierte den Verkäufer via E-Mail, der angab, in Schweden zu wohnen. Dabei vereinbarten die beiden Männer, dass der Geldbetrag auf das Treuhandkonto einer deutschen Logistikfirma überwiesen werden sollte, was der 80-Jährige auch tat.