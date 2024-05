Stundenlange Verzögerungen müssen Urlauber auf ihrem Weg in den Süden in Kauf nehmen. Von einem regelrechten Stau-Chaos ist speziell auf der Tauernautobahn A10 in Salzburg die Rede. Dort gab es bereits am Freitag einen bis zu 20 Kilometer langen Stau, der Zeitverlust betrug rund drei Stunden.

© Öamtc

Der stärkste Reisetag am Pfingstwochenende ist jedoch der Samstag. Und das zeigte sich schon in den frühen Morgenstunden. Von der Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn bei Golling reichte der Stau bis zum Knoten Salzburg zurück. Der Stau war gegen 8 Uhr bereits 28 Kilometer lang. Und die Urlauber brauchten auf ihrem Weg an die Adria extrem viel Geduld und Nerven. Die Wartezeit: Fünf Stunden! „Ein Albtraum“, äußerste sich ein Verkehrsexperte Samstagfrüh auf Ö3.

Vorerst keine Enspannung

Das lange Pfingstwochenende in Österreich und der Start in die zweiwöchigen Pfingstferien in Teilen Deutschlands sorgen am Samstag für einen der stärksten Reisetage des Jahres. Und mit einer Entspannung ist den ganzen Samstag über nicht zu rechnen. Viele würden mittlerweile auch die Abfahrtssperren entlang der A10 in Salzburg ignorieren. Diese werden zwar von ASFINAG und Polizei kontrolliert, sie würden aber nichts bringen, kritisiert Thomas Freylinger, Bürgermeister von Kuchl im ORF-Interview: „Die Urlauber sickern schon von Grödig ein. Wir wissen ganz genau, von wo sie über die Bundesstraße herkommen. Wir selbst würden in dieser Situation ja auch nicht anders handeln.“

Laut Verkehrsexperten ist auch auf anderen Reisestrecken am Samstag mit Überlastung zu rechnen, etwa in Kärnten auf der Südautobahn A2 vor der Baustelle Klagenfurt-West, in Tirol auf der Brennerautobahn A13 Richtung Bozen oder der Fernpassstrecke von Füssen bis Nassereith.

Wie die Antenne Kärnten meldet, staut es sich am Samstagvormittag im Urlauberreiseverkehr mittlerweile auch auf der A 11 Karawankenautobahn in Kärnten. Nadelöhr ist einmal mehr der Karawankentunnel. Die Wartezeit dort: 15 Minuten.