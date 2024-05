Bevor es in Lignano und an vielen weiteren Orten an der Adria über Pfingsten „Tutto Gas“ heißt, ist aktuell noch „Tutto Stau“ angesagt. Auf der Pyhrn Autobahn A9 Richtung Slowenien müssen sich die Wochenendfahrer am Freitagnachmittag in Geduld üben. Die Blechlawine Richtung Süden verursacht dort - auch wegen der vielen Baustellen auf der Pyhrn und Süd Autobahn - eine Vielzahl von Staus. Blockabfertigungen verzögern zudem die ungehinderte Reise in den Süden. Mit unserem Live-Blog aus Lignano verpasst man aber dennoch nichts, selbst wenn man derzeit noch im Stau steht.