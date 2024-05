In den kommenden drei bis vier Tagen wird sich der „Hausmeister-Strand“ der Kärntner und Steirer wieder zu einer einzigen großen Open Air-Partyzone entwickeln. Unter dem inoffiziellen Motto „Tutto Gas“ werden Zehntausende „Feierwütige“ erwartet, die Stadt rechnet mit bis zu 90.000 Gästen. Wir halten euch mit einem eigenen Live-Ticker von vor Ort über die Ereignisse auf dem Laufenden.

12.30 Uhr: Gäste strömen ein, noch keine Staubildung

Minütlich kommen Autos mit Gästen an, entgegen strömen ihnen bereits die umgezogenen Party-Gäste, die sich auf den Weg zu den Lokalen machen. Sie hatten alle noch Glück: Bisher gibt es am Weg von Österreich nach Italien noch kaum Stau, das dürfte sich in Richtung Nachmittag dann wohl ändern. Einige Mutige haben sich mittlerweile auch schon ins Wasser getraut, für den Badegang ist es aber dem Großteil noch zu kalt - die Wassertemperatur beträgt 19 Grad, die Lufttemperatur liegt um 12.30 Uhr nur zwei Grad darüber.

10.30 Uhr: Kärntner Polizei am Weg ins Zentrum

Für Aufsehen bei den Gästen aus Österreich sorgt um 10.30 Uhr ein Polizeiwagen aus der Heimat, der mit abmontierten Kennzeichen in Richtung Einkaufsstraße unterwegs ist - sofort wird das Bier weggestellt, das Handy gezückt und fotografiert. „Schaut´s, jetzt müsst´s brav sein“, sagt ein junger Steirer. Bei den zwei Männern im Polizeiwagen handelt es sich tatsächlich um Polizisten aus Kärnten, die zur Unterstützung der italienischen Polizei hier sind.

Der Polizeiwagen aus Kärnten ist ein beliebtes Foto-Motiv in Lignano © Lukas Moser

10 Uhr: Strand wie ausgestorben, erste Biersäule beim „Fontana“

Bei einem Lokalaugenschein am Strand zeigen sich am Vormittag noch Spuren vom gestrigen Unwetter. Einige Dutzend Quallen, mitunter in beachtlicher Größe, wurden an den Strand gespült. Mit Ausnahme von ihnen sind jedoch nur die berühmten Bademeister bereits auf ihren Holztürmen, Touristen sieht man hier noch keine. Etwas anders sieht das in der Einkaufsstraße aus, in zwei Lokalen rund um den berüchtigten Piazza Fontana sitzen schon einige junge Gäste, oft schon mit Biersäulen auf den Tischen. Die Stimmung ist jedoch noch schaumgebremst, für die große Party ist es noch zu früh.

Außer Quallen (und Bademeistern) ist der Strand noch wie ausgestorben © Lukas Moser

9 Uhr: Laute Musik in der Via Carinzia

In der Via Carinzia (übersetzt: Kärntnerstraße) spielt es sich bereits am frühen Vormittag ab: Laute Musik hallt in Richtung des nahen Strandes, die ersten tanzen und singen dazu. Überraschend oft wird die klassische Ballermann-Musik von Mickie Krause, Jürgen Drews oder Mia Julia gespielt, bald hört man auch das besonders bei KAC-Fans so beliebte „Ti, moja rožica“ und den Zillertaler Hochzeitsmarsch, mitunter hallt aber auch italienische Party-Musik aus den Boxen - einer Bar. Denn es sind zu großen Teilen die Lokale, die schon so früh für Stimmung sorgen und nicht die angereisten Gäste. Erst, als in der genannten Bar „Vamos a La Playa“ gespielt wird, antworten junge Österreicher von einem Hotelbalkon schräg gegenüber mit „Kabinenparty“ von Skero (2009) - also das Lied herauskam, waren die Burschen aber wohl noch nicht schulpflichtig.

7.30 Uhr: Erste Gäste auf den Straßen

Das Wetter hat gehalten, was den Party-Gästen versprochen wurde: Ein strahlend blauer Himmel ist über Lignano zu sehen, nur einzelne Wolken ziehen durch - perfektes Wetter also für all jene, die sich zu den Sonnenanbetern zählen. Vereinzelt sieht man schon Touristen auf den Straßen in der Nähe des Strandes ankommen, Spielbälle, Koffer und Bierkästen werden aus den Fahrzeugen gehoben. Schon alleine aus geographischen Gründen ist es logisch erklärbar, dass der Großteil von ihnen aus Kärnten und der Steiermark stammt, überraschend oft sieht man jedoch auch schon früh am Morgen einige frisch angekommene Autos aus Ober- und Niederösterreich.

Wolkenbruch am Donnerstag

Am Donnerstagabend konnte man sich in Lignano noch kaum vorstellen, dass wenige Stunden später Party-Stimmung bei tollem Wetter herrschen soll: Wolkenbruchartiger Regen verwandelte den Tagliamento am Weg von Österreich an die Adria in einen reißenden Fluss, Blitze waren beinahe im Minutentakt am Himmel zu sehen. Andere Teile des Friaul hat es noch härter getroffen. Dementsprechend war die Stadt auch beinahe gänzlich geleert, sogar die Lokale blieben zu großen Teilen noch ohne Gäste.

Strengere Regeln bei „Tutto Gas“

Die italienische Polizei will Eskapaden, wie sie in der Vergangenheit durchaus vorgekommen sind, in diesem Jahr präventiv entgegenwirken. Bereits das vergangene Pfingsten 2023 war ruhiger, in diesem Jahr wurden die damals ausgesprochenen Verbote daher aufrechterhalten, ein weiteres ist nun sogar hinzugekommen.