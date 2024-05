Am Wochenende (18. bis 19. Mai) werden Tausende Gäste in die italienische Gemeinde Lignano kommen um zu feiern. Da heißt es wieder „Tutto Gas“. Dieses Jahr werden 90.000 Gäste erwartet. Allein 50.000 Gäste kommen aus Österreich und Bayern.

Der Tourismus-Stadtrat von Lignano hat bekanntgeben, dass fast alle Hotels ausgebucht sind.

Strengere Regeln

In Lignano werden einige Sicherheits-Regeln verschärft. Das Tragen von Bikinis und Bad-Hosen außerhalb des Strandes ist nicht mehr erlaubt. Wer gegen die Regel verstoßt, muss 25 Euro Strafe zahlen. Die Polizei aus Lignano bekommt für das Wochenende Verstärkung aus Südtirol.

Regeln im Straßen-Verkehr

Im Straßen-Verkehr sind ebenso Regeln zu beachten. Viele Reisende werden mit ihrem Auto zum 1. Mal unterwegs sein. Diese werden auch L17-Lenker genannt. L17 heißt es, dass man bereits im Alter von 15 Jahren den Führerschein machen kann.

L17-Lenker dürfen zum Beispiel nicht im Ausland fahren. Das ist erst mit 18 Jahren erlaubt.

Auf den Autobahnen in Italien darf man nur 100 km/h und auf der Schnellstraße nur 90 km/h fahren. Das gilt in den ersten 3 Jahren nach Ausstellung des Führerscheins. Alkohol am Steuer ist ebenso nicht erlaubt. Führerschein-Neulinge haben eine 0,0 Promille-Grenze.