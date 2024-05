Während es Freitag untertags in Lignano noch relativ ruhig war, so füllte sich die Einkaufsstraße in den Abendstunden jedoch schnell – insbesondere rund um den Piazza Fontana gab es kaum mehr eine freie Stelle, an ein Vorankommen war zwischenzeitlich gar nicht zu denken.

Einige Rettungseinsätze

Es gab laut Martin Macor, einem der zwei Kärntner Polizisten vor Ort, zwar einige Zwischenfälle, doch es hielt sich qualitativ und quantitativ im Rahmen: „Dafür, dass hier 30.000 Menschen feiern, ist das absolut im normalen Bereich.“ Trotzdem mussten einige Touristen, die zu tief ins Glas geschaut haben, sogar mit der Rettung weggeführt werden.

Freude über die Polizei

Die Österreicherinnen und Österreicher vor Ort freuen sich aber über die heimischen Polizisten im Einsatz. Das bestätigen sie selbst in unzähligen Gesprächen und auch Macor selbst: „Wir spielen für die Österreicher nicht selten aber auch die Mutterrolle, wir haben wieder einige verlorene Handys an die Besitzer zurückgeben können und bei der Suche nach dem Weg zurück zum Hotel geholfen.“

In der ersten Nacht gab es „nur“ eine Anzeige wegen Körperverletzung und ein Drogendelikt. Der Kärntner Polizist betont jedoch, dass seine italienischen Kollegen sehr kulant auftreten: „Hätten sie vier Augen, würden sie wohl alle vier zu drücken.“ Hier sollen sich die österreichischen Gäste einfach glücklich schätzen. „Würden die italienischen Polizisten wirklich hart durchgreifen, so kämen sie mit den Anzeigen gar nicht mehr hinterher. Man müsste dann tatsächlich von einer Anzeigen-Flut sprechen“, so Macor, der jedoch betont, dass das bei anderen Festen in ähnlicher Größenordnung kaum anders wäre.

Das bestätigen auch die Gäste vor Ort – so soll etwa das neue „Bikini-Verbot“, wonach man nur in Bikini oder Badehose bekleidet nicht mehr außerhalb von Strand und Promenade unterwegs sein dürfe, nicht exekutiert werden.

Dass es nur eine Anzeige wegen Körperverletzung gab, heißt jedoch nicht, dass es nur einen entsprechenden Vorfall gab: „In Italien gilt die Regel, dass nicht jede Körperverletzung angezeigt werden muss. Oft entscheiden sich die Betroffenen dagegen.“

Party-Tiger feierten bis nach 4 Uhr

Rund 90.000 Buchungen sind in Lignano verzeichnet worden, ein Drittel davon ist dem „Party-Volk“ zuzurechnen. „Für diese Zahl sind die Vorfälle wirklich gering. Das kann sich zwar ändern, es deutet jedoch nichts darauf hin“, erklärt Macor am Samstagabend. Für ihn folgen jetzt noch zwei Nachtdienste, die sich diesen Namen wirklich verdient haben: „In der ersten Nacht haben die Leute bis nach 4 Uhr gefeiert. Dabei hat man mit so vielen Leuten am ersten Abend definitiv nicht gerechnet – und es wird nicht weniger.“