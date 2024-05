Die Unwetterzentrale warnt vor starken Regenfällen in Oberkärnten an der Grenze zu Italien. „Eine südliche Strömung von Italien bringt Regen bis Freitag. Deshalb gibt es eine Starkregenwarnung für das südliche Oberkärnten“, sagt Ubimet-Metereologe Steffen Dietz. In Kötschach-Mauthen habe es in den letzten 24 Stunden bereits bis zu 40 Liter pro Quadratmeter geregnet. „In Summe könnten bis Freitag in diesem Gebiet 80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen.“ Am Abend und in der ersten Nachthälfte auf Freitag wird es besonders heftig. Am Freitag tagsüber bleibt es unbeständig mit Schauen und Gewittern. Dafür wird der heutige Donnerstag tagsüber es etwas ruhiger oder wie Experte Dietz sagt: „Wir gehen am Tag von moderater Intensität aus.“

Stauseen abgelassen

Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat wegen der Prognosen bereits am Mittwoch begonnen, das Wasser in den drei großen Stauseen an der Drau in Kärnten abzulassen. „Aufgrund der prognostizierten Niederschläge senken wir vorsorglich die Stauseen der Kraftwerke Rosegg, Feistritz und Edling, das ist jener beim Völkermarkter Stausee, ab“, erklärte Verbund-Sprecher Robert Zechner. Wobei der Regen-Schwerpunkt diesmal Oberkärnten ist.

Das Wetter an der Adria

Beruhigende Nachrichten gibt es für alle Freunde der „Tutto-Gas-Partys“ in Lignano. Aktuell regnet es zwar an der Oberen Adria, aber Meteorologe Dietz sagt: „Freitag, Samstag und Sonntag wird es dort sonnig mit 23 bis 24 Grad.“ Am Montag ist auch in Lignano wieder mit Regen und Schlechtwetter zu rechnen - aber da ist ja schon Abreisetag für die Feierwütigen. Auch in Kärnten kündigt sich ein eher unbeständiger Pfingstmontag an.