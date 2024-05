Starke Regenfälle werden in der Nacht auf Freitag im Süden Österreichs erwartet. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat daher am Mittwoch damit begonnen, das Wasser in den drei großen Stauseen an der Drau in Kärnten abzulassen. „Aufgrund der prognostizierten Niederschläge senken wir vorsorglich die Stauseen der Kraftwerke Roseeg, Feistritz und Edling, das ist jener beim Völkermarkter Stausee, ab“, erklärt Verbund-Sprecher Robert Zechner.

Das Absenken dauert in etwa bis Donnerstagabend, dann wird der Wasserspiegel um etwa einen Meter unter dem bisherigen Niveau liegen.