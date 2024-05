Aprilwetter im Mai – so könnte man die aktuelle Wetterlage in Kärnten wohl am ehesten beschreiben. „Nach einem schönen Wochenende ist es nun unbeständig und wechselhaft“, bestätigt auch Christian Stefan, Meteorologe von Geosphere Austria in Kärnten (ehemals Zamg). „Uns erreicht ein schwacher Tiefdruckeinfluss aus dem Süden.“ Am Montagnachmittag steigt die Schauerbereitschaft in Kärnten. „Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen, größere Regenmengen sollte es aber nicht geben“, sagt Stefan.

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter kurz, trotz kürzerer Auflockerungen sollte man sich aber nicht zu früh freuen, denn die Sonnenstunden sind nicht von langer Dauer, es kann wieder zu Schauern kommen. Vor allem am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag soll es sehr nass werden. „Gröbere Unwetter sind aus jetziger Sicht zwar nicht zu erwarten, genauer kann man das aber erst in ein, zwei Tagen sagen. Punktuell kann es trotzdem zu kräftigeren Regengüssen und Gewittern kommen.“ Generell bleibt es in den nächsten Tagen kühl. „Mit Höchstwerten um die 17, 18 Grad sind wir für die Jahreszeit eher unterdurchschnittlich unterwegs.“

Christian Stefan von Geosphere Austria © Markus Traussnig

Die Chancen auf Temperaturen über 20 Grad steigen erst wieder am Pfingstwochenende. Auch hier sei die Prognose zwar noch unsicher, aber Samstag und Sonntag sollten die freundlichsten Tage der Woche werden. Stefan: „Ganz stabil ist das Wetter trotzdem nicht, am Pfingstmontag ist ebenfalls wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen.“