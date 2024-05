Feuerwehreinsatz Samstagabend in Anras in Osttirol: Um 22 Uhr kam es in einem Gaslager einer Firma zu einem Gasaustritt durch ein defektes Ventil einer Argon-Schweißgasflasche. „Nachdem offenbar der Hauptanschluss der Argon-Gasflaschen nicht umgelegt worden war, wurde das Ventil beschädigt und es kam zum Gasaustritt“, heißt es in der Polizeimeldung.

Der verständigte Werksleiter der Firma konnte gemeinsam mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Abfaltersbach das Lager öffnen und das Leck abstellen. Rund 30 Minuten später konnte „Gefahr Aus“ gegeben werden. Es kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden.