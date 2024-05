Fünf Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften standen am Samstag in einem Recyclingunternehmen in Haimburg, Bezirk Völkermarkt, im Einsatz. In einer Maschine war ein Brand ausgebrochen. Die Rauchwolke war schon bei der Anfahrt zu sehen gewesen, vermeldet die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt auf ihrer Webseite. Das Feuer habe sich über den Kamin auf das Dach ausgebreitet. Die Brandursache dürfte ein defektes Gebläse gewesen sein.

„In der Halle hatten sich zum Ausbruch des Brandes neun Personen befunden. Eine Person hatte versucht, das Feuer zu löschen“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Feuerwehrleute konnten den Brand mit schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle bringen. Im Einsatz standen neben der FF Völkermarkt die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen ob Töllerberg, St. Stefan bei Haimburg, Haimburg und St. Peter am Wallersberg.