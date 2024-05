Drohnen werden immer öfter bei Sucheinsätzen eingesetzt. Zuletzt etwa bei der Suche nach einem vermissten Mann (82) in Hermagor. Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz um Unterstützung bei der Suche nach einer Kuh angefordert. Das Tier war am Morgen von einer Weide im Bereich Kreuth, Marktgemeinde Ebenthal, entwischt, informiert die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Nach einer stundenlangen Suche hatte sich der Halter der Kuh an die Feuerwehr gewandt.

Die Ausreißerin konnte rasch lokalisiert werden. Beim zweiten Überflug wurde die Kuh in einem steileren Gelände an einer Lichtung entdeckt. Nach einem längeren Fußmarsch konnte der Halter die Kuh wieder sicher in den Stall bringen.