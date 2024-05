Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag kurz vor Mittag in Feistritz an der Drau. Der Einsatzort ist eher ungewöhnlich: eine Aufbahrungshalle. „Bei einer Kerze war Petrolium ausgeronnen“, bestätigt Polizeisprecher Dominik Sodamin einen Medienbericht. In der Halle war gerade ein Sarg aufgebahrt.

Es war in der Folge zu einer Rauchentwicklung gekommen. „Zwei Personen sind mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Villach eingeliefert worden“, sagt Sodamin. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Feistritz an der Drau.