Erwartet uns an diesem Wochenende die große Show? Die Antwort dazu gab es bereits Freitagabend. Markante Sonneneruptionen führten zu Polarlichtern, die bis in den Alpenraum sichtbar wurden. Auch in Kärnten und Osttirol färbte sich nach 22 Uhr der Nachthimmel pink. Wer etwa auf foto-webcam.eu schaute, wurde mit faszinierenden Bildern belohnt. Vom Großglockner über Matrei bis nach Bad Kleinkirchheim. Der Nachthimmel präsentierte sich in pink.

Hier die ersten Bilder!

In den letzten Stunden war die Sonne besonders aktiv: Mehrere nennenswerte Sonneneruptionen wurden auf ihrer Oberfläche beobachtet. Solche Explosionen sind völlig normal. Bei diesen Explosionen wurden Teilchen ins All geschleudert, durch die Wechselwirkungen mit dem magnetischen Feld der Erde sorgen sie dann für eine Zunahme der Polarlichteraktivität.

30 bis 40 Sonnenstürme treffen heuer laut Christian Möstl, Experte für Sonnenstürme und Polarlichter bei Geosphere Austria, auf die Erde. Ungefähr zehn Prozent haben das Potenzial, dass man Polarlichter auch in Österreich zu sehen bekommt. Das könnte, wie schon im Vorjahr, an drei bis vier Tagen der Fall sein. Zuletzt waren Anfang November 2023 spektakuläre Bilder von Polarlichtern in Kärnten und Osttirol zu sehen gewesen.