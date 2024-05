Am Donnerstag war unsere Sonne besonders aktiv: Drei nennenswerte Sonneneruptionen wurden auf ihrer Oberfläche, die der Erde zugewandt ist, beobachtet. Solche Explosionen sind völlig normal, sie kommen in letzter Zeit sogar häufiger vor. Bei diesen Explosionen wurden Teilchen ins All geschleudert, die jetzt auf dem Weg zur Erde sind – laut Prognosen sollen sie uns am Freitagabend erreichen. Durch Wechselwirkungen mit dem magnetischen Feld der Erde sorgen sie dann für eine Zunahme der Polarlichter-Aktivität.

Eine aktuelle Prognose des amerikanischen Wetterdienstes NOAA geht davon aus, dass die Polarlichter mit hoher Wahrscheinlichkeit in Norddeutschland sichtbar sein werden. Eine Prognose für Mitteleuropa ist extrem schwierig, ein Blick in den Nachthimmel lohnt sich aber definitiv: Gerade in der Nacht auf Samstag rechnet die Österreichische Unwetterzentrale vielerorts mit klaren Verhältnissen. Wer seine Chancen erhöhen will, sollte einen dunklen Ort mit freier Sicht nach Norden wählen. Die Nacht auf Sonntag wird in der Steiermark und in Kärnten zeitweise bewölkt, hier sind die Bedingungen also etwas schlechter, in der Nacht auf Montag gibt es dafür wieder perfekte Bedingungen in der Osthälfte Österreichs.