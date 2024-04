Wie bereits im Jänner sind jetzt wieder vermehrt so genannte Halos über Kärnten und Osttirol zu sehen. Spektakuläre Fotos dieser „Sonnenringe“ kursieren in sozialen Netzwerken - diesmal in erster Linie aus Klagenfurt. Doch wie entsteht ein solcher „Halo“? Die Experten von GeoSphere Austria lieferten die Erklärung: „Dieser Ring entsteht durch Reflexion und Brechung von Licht an in der Luft schwebenden Eiskristallen.“ Im Winter bilden sich „Halos“ etwa bei Eisnebel, im Polarschnee oder auch in der Nähe von Schneekanonen.

Bereits im November des Vorjahres färbten Polarlichter den Himmel über Kärnten und Osttirol bunt. Verantwortlich dafür war ein geomagnetischer Sturm, der durch verstärkte Sonnenaktivität ausgelöst wurde. Ebenfalls faszinierend: Aufnahmen von sogenannten „Brockengespenstern“. Ein ganz schön gruseliges Phänomen, das speziell im Herbst, wenn es neblig ist, beobachtet werden kann.