Aurora Borealis, das Polarlicht, ist ein besonderes Geschenk der Sonne. Da der Sonnenwind außerhalb der Polarregionen nur selten tief in die Atmosphäre eindringen kann, sind Polarlichter in der gemäßigten Zone, also auch in Europa, meistens rot anstatt wie gewohnt grün. Und dieses Phänomen ist in Kärnten gar nicht mehr so selten. Erst Ende September waren Polarlichter in den Tauern und am Großglockner zu bestaunen und am Sonntagabend brannte der Himmel ab 18 Uhr zum Beispiel am Falkert, in Bad Kleinkirchheim, auf der Turracher Höhe, am Sonnblick, über Villach, in Dellach/Drau, Maria Saal oder im Osttiroler Defereggen- und Kalsertal. Das rote Licht dehnte sich von Minute zu Minute aus, um schließlich wieder zu verblassen. Zahlreiche Beobachter und Webcams fingen das Ereignis ein.

„Die Stärke des Sonnensturms war gar nicht außergewöhnlich, aber es war sehr finster und das klare Wetter sorgte vielerorts für ausgezeichnete Sichtverhältnisse“, erklärt Christian Möstl, Leiter des Weltraumwetterbüros der Geosphere Austria. Insgesamt habe man am Wochenende drei Sonnenstürme registriert, die miteinander interagiert hätten. Laut Möstl erreichte der geomagnetische Sturm eine Stärke von G3 auf der dafür vorgesehenen fünfteiligen Skala. Die Sonnenaktivität und damit auch die Wahrscheinlichkeit für Sonnenstürme hängen mit der Häufigkeit von Sonnenflecken zusammen. Deren Zahl ist nach Daten der US-Athmosphärenbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) derzeit so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. „2024 und 2025 erwarten wir das Maximum - es wird also mehr Sonnenstürme geben und stärkere Phänomene. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Polarlichter erleben, steigt damit“, so Möstl.

Christian Möstl, Leiter Weltraumwetterbüro Geosphere Austria © Geosphere Austria

Vorhersagbar ist laut dem Experten nur der Sonnensturm, der auf die Erde trifft; nicht, dass er so ins Magnetfeld des Planeten eindringt, um auch Sauerstoff- oder Stickstoffmoleküle zum Leuchten zu bringen. Möstl: „Wir betreiben das Weltraumwetterbüro erst seit einem Jahr, da werden wir noch viele Erfahrungen sammeln. Den Sonnensturm orten wir zwei, drei Tage im Voraus. Aber in 95 von 100 Fällen passiert in der Folge nichts, kein Polarlicht.“ Auch die Astronomische Vereinigung Kärnten wurde von dem Phänomen am Sonntag überrumpelt. „Es gab keine Prognose, keine Ankündigung. Ich persönlich habe ein solches Polarlicht noch nie gesehen“, sagt Obmann Bernd Warmuth.

Blackout in Kanada

Für die Bevölkerung stellen Polarlichter im engeren Sinne keine Gefahr dar. Anders als bei einer Sonnenfinsternis muss man auch keine besondere Schutzkleidung wie spezielle Sonnenbrillen aufsetzen, wenn man sie betrachten will. „Die Strahlung etwa für Flugpersonal ist erhöht und technische Geräte können beeinträchtigt werden“, klärt Möstl auf. In Quebec (Kanada) verursachte ein Sonnensturm 1989 einen Stromausfall, der sechs Millionen Menschen betraf und in weiten Teilen Nordamerikas wurden Spannungsabfälle registriert.