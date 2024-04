Wer dicke Mäntel und gefütterte Schuhe bereits für den Sommer verstaut hat, sollte diese lieber noch einmal hervorholen. Wer bereits mit Sommerreifen fährt, muss sich auf eine Rutschpartie gefasst machen. Denn: Der Winter kommt zurück und er hat Schnee im Gepäck. „In der Nacht bildet sich ein Adria-Tief, das uns Niederschlag bringt“, sagt Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg). Schnee soll bis in die Täler fallen.

Am Montagabend beginnt es in den Karnischen Alpen, dann breitet sich das Tief über die Karawanken und die Koralpe aus. „In den Bergen sind durchaus 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee möglich, ab 800 Metern können es regionsabhängig fünf bis 15 Zentimeter werden“, sagt der Meteorologe. Aber auch in den Tälern könnte der Schnee liegen bleiben. „Vor allem dort, wo es intensiver schneit. In Arnoldstein oder im oberen Gailtal rund um Kötschach-Mauthen könnten es bis zu 15 Zentimeter werden, in Klagenfurt, St. Veit, Feldkirchen wohl nur ein bis fünf Zentimeter“, so Mansberger.

20 Grad am Sonntag

Der Dienstag startet sehr frisch mit einem bis zwei Grad über dem Gefrierpunkt. „Tagsüber erreichen wir maximal fünf Grad, da braucht man unbedingt noch die Winterjacke.“ Tagsüber werden Niederschläge vor allem im Süden und Südosten Kärntens erwartet, im Westen wird es weniger. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 700 und 900 Metern.

Der Frühling kehrt erst wieder am Wochenende zurück. Mansberger: „Donnerstag haben wir noch um die zehn Grad, am Freitag steigen die Temperaturen. Vor allem am Sonntag kann es wieder um die 20 Grad haben.“