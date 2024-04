Ein 33-jähriger Mann aus Spittal an der Drau fuhr Samstagnacht gegen 23.30 Uhr auf der Tauern Autobahn A10 vom Knoten Spittal an der Drau kommend in Richtung Salzburg. Der Mann war auf der falschen Richtungsfahrbahn als Geisterfahrer unterwegs.

Mehrere Fahrzeuglenker alarmierten die Polizei, die den Geisterfahrer auf dem Parkplatz Rennweg ausfindig machen konnte. Dort verhielt er sich der 33-Jährige dann äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und musste daher vorläufig festgenommen werden. Den Alkotest verweigerte er. Er wird nun nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuße angezeigt.