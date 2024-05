Markante Sonneneruptionen führen zu Polarlichtern, die am Freitag bis in den Alpenraum sichtbar wurden. Auch in der Steiermark sowie in Kärnten färbte sich nach 22 Uhr der Nachthimmel pink. Wer etwa auf foto-webcam.eu schaute, wurde mit faszinierenden Bildern belohnt. Der Nachthimmel präsentierte sich in pink.