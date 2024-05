Gleich zwei Raser konnte die Polizei binnen kurzer Zeit in Klagenfurt stoppen. Eine 19-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Villach-Land war in der Nacht auf Samstag gegen 2.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Villacher Straße stadteinwärts unterwegs. Erlaubt sind dort 50 km/h, eine Geschwindigkeitsmessung ergab 103 km/h. Nur eine Stunde zuvor wurde an derselben Stelle ebenfalls ein Probeführerscheinbesitzer angehalten. Der 19-jährige Lenker aus Klagenfurt hatte seinen Wagen auf 92 km/h beschleunigt.

„Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen und es werden die entsprechenden Anzeigen erstattet“, hieß es Samstagmorgen vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.