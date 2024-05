„Pflanze nie vor der kalten Sophie“ oder „Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz“ - so lauten bekannte Bauernregeln zu den Eisheiligen. Am Sonntag steht „Pankratius“ im Kalender, bis Mittwoch folgen dann Servatius, Bonifatius und Sophie. Doch werden die Eisheiligen auch heuer ihrem Namen gerecht und bringen noch einmal Frost nach Kärnten und Osttirol? Oder muss man in diesem Jahr eher von „Heißheiligen“ sprechen? Nichts dergleichen ist der Fall, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann: „Die Eisheiligen fallen heuer aus.“ In den kommenden Nächten ist kein Frost in Sicht, selbst auf 1400 Metern wie etwa auf der Flattnitz nicht.