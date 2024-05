Technischer Einsatz für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt Samstagabend in Klagenfurt. Gegen 19.45 Uhr zog ein Klagenfurter mit seinem E-Auto in der Pischeldorfer Straße eine Spur der Verwüstung. Bei seiner Fahrt stadtauswärts rammte der 29-Jährige drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. „Es wurden auch zwei Hausfassaden beschädigt“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Der Lenker selbst wurde bei dem Unfall verletzt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Alkovortest ergab eine starke Alkoholisierung. Den folgenden Alkomatentest verweigerte der Klagenfurter jedoch. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Im Einsatz stand die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften. Am E-Fahrzeug sei, so die Berufsfeuerwehr auf ihrer Facebook-Seite, erheblicher Sachschaden entstanden.