Ein 19 Jahre alter Klagenfurter lieferte sich in der Nacht auf Donnerstag in Klagenfurt mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd: Der junge Autolenker verursachte gegen 3 Uhr früh mit durchdrehenden Reifen ein lautes Quietschen, woraufhin eine Streife auf ihn aufmerksam wurde. Als er diese bemerkte, gab er noch mehr Gas. Im Bereich der Völkermarkter Straße verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug schleuderte gegen einen Randstein, schlitterte über die Verkehrsinsel, riss dabei zwei Bäume und einen Plakatständer ab. Danach wurde das Auto gegen eine Tiefgarageneinfahrt bei einem Haus geschleudert. Dort stieß es gegen die Mittelsäule und kam endgültig zum Stillstand.

Keine Lenkberechtigung

Eine bei dem 19-Jährigen mitgefahrene 17-jährige Bekannte aus Klagenfurt wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das Klinikum gebracht. Drei weitere 17-jährige Insassen aus dem Bezirk St. Veit sowie der Lenker blieben unverletzt. Der 19-Jährige besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkomatentest vor Ort ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit 2 Fahrzeugen und 8 Mann. Der Mann wurde angezeigt.