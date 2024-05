Obwohl die vorläufigen Zahlen der Statistik Austria für das vergangene Jahr einen Rückgang der Eheschließungen ausweisen – Kärnten liegt mit einem Minus von 8,4 Prozent auf dem vorletzten Platz in Österreich –, ist die Nachfrage nach Hochzeitslocations in ganz Österreich sehr hoch. In diesem Jahr wird es sehr schwer werden, noch Top-Locations für Hochzeiten zu finden, sind sich die Betreiber der Hochzeitsportale Bernhard Fichtenbauer (hochzeits-location.info) und Constantin Witt-Dörring (Hochzeit.click) einig.