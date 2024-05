Das letzte verbleibende freie Grundstück seiner Größenordnung am Ossiacher See soll verbaut werden. Bis in Steindorf neben dem Steinhaus auch ein Badehaus stehen wird, dürften noch einige Debatten geführt werden. So viel steht fest. Schlagwörter wie Nachhaltigkeit, Verbauung, Bodenversiegelung und wohl auch „Wellnesstempel“ werden nicht nur einmal noch zu hören sein und haben viel Potenzial für Emotionalisierung. Selbst innerhalb der Regierungsparteien dürfte man sich nicht zu 100 Prozent einig sein, welcher Weg am besten zum Ziel führt.