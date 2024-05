Für sein Steinhaus ist die Gemeinde Steindorf am Ossiacher See schon lange bekannt, bald vielleicht auch für sein Badehaus. Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag den Kauf eines Grundstücks angrenzend an den Bau des 2012 verstorbenen bekannten Architekten Günther Domenig beschlossen. 1,92 Millionen Euro bezahlt die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) dafür der Gemeinde. In Kombination mit der Uferfläche und einem weiteren kleineren Grundstück, das bereits der KBV gehört, soll nun auf 16.600 Quadratmetern ein Badehaus direkt am See entstehen. „Das Grundstück wird verpachtet und keinesfalls an einen Investor verkauft“, hält Beteiligungsreferent, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) fest. Ein Projekt, das schon länger zur Diskussion steht.