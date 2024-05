Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit betrunkenen Autolenkern ereigneten sich am Donnerstag in Kärnten: Gegen 16.45 Uhr war ein Mann (72) aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw auf der Göltschacher Landesstraße (L 101) in Fahrtrichtung St. Ulrich unterwegs . Als der Mann in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, touchierte er einen in Richtung Maria Rain fahrenden Radfahrer (53) aus Völkermarkt. Dabei kam dieser zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Autofahrer soll laut Zeugenaussagen kurz stehen geblieben sein, setzte jedoch seine Fahrt gleich darauf fort, ohne erste Hilfe zu leisten. Anhand des Pkw-Kennzeichens konnten Polizeibeamte den 72-Jährigen ausforschen und an seiner Wohnadresse antreffen. Ein durchgeführter Alkotest bei ihm ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Der verletzte Fahrradfahrer wurde mit der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Lkw-Lenker schwer betrunken

Zur selben Zeit krachte es im Bezirk Wolfsberg: Ebenfalls gegen 16.45 Uhr fuhr ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg. Zeitgleich war ein Mann (22), ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, mit seinem Lkw auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Es kam daraufhin zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Männer wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert.

Mit dem Lkw-Fahrer wurde noch an der Unfallstelle ein Alkotest durchgeführt, welcher eine schwere Alkoholisierung ergab. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.