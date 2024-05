Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam es in einer Wohnung in Villach zu einem heftigen Streit zwischen einem Pärchen. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, kam ihnen aus der Wohnung eine 52-jährige Frau mit einem blutüberströmten Gesicht entgegen. Die Frau gab an, dass sie sich mit ihrem Freund, einem 29-jährigen Mann aus Villach, in ihrer Wohnung getroffen und gemeinsam Alkohol konsumiert hat.

Im Zuge eines Gespräches kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 29-Jährige wurde zunehmend aggressiver, attackierte die Frau mit einer Glasflasche und schlug mit den Fäusten auf sie ein. Danach verließ er die Wohnung.

Die Beamten konnten den Beschuldigten kurz darauf im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die verletzte Frau wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Villach eingeliefert.