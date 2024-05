Paukenschlag in der Gemeinde Keutschach. Am Montag sprach Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) seinem Vorgänger, Vizebürgermeister und Pyramidenkogel-Betriebsleiter, Karl Dovjak (SPÖ), die fristlose Kündigung aus. Obwohl die beiden seit jeher als erbitterte politische Gegner gelten, sei diese Entscheidung, so Oleschko, genau das nicht: „Ich verwehre mich massivst dagegen. Es geht um seine Person, nicht um die SPÖ.“ Dovjak sieht wiederum eine „persönliche Fehde. Er hat ja schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, mich loszuwerden“.