Die Amtsleitung ist für Erfolg oder Misserfolg des Bürgermeisters mitverantwortlich. Kommt es nach einer Wahl zu einem politischen Wechsel, muss nicht selten auch der Amtsleiter seinen Schreibtisch räumen. So geschehen in Keutschach, wo Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) nach der Gemeinderatswahl 2021 dem damaligen Amtsleiter Gregor Horn in einem Café in Viktring die Kündigung überreichte.