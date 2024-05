In einem Einfamilienhaus in Klein St. Veit (Bezirk Völkermarkt) brach Donnerstagvormittag im Schlafzimmer ein Brand aus. Die Hausbewohner, ein 55-jähriger Mann, seine Ehefrau und der 29-jährige Sohn saßen gerade am Frühstückstisch, als der 55-Jährige auf Brandgeruch und den akustischen Alarm des Rauchmelders aufmerksam wurde.

Das Feuer konnte rasch eingedämmt werden © FF Klein St. Veit

Die sofort alarmierten umliegenden Feuerwehren standen mit 72 Mann im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Es gelang, das Feuer so weit einzudämmen, um eine Ausbreitung auf das restliche Gebäude zu verhindern. Gegen 12 Uhr konnte durch die Feuerwehr „Brand aus“ gemeldet werden. Als Brandursache wird laut Polizei ein technischer Defekt einer Powerbank vermutet. Verletzt wurde niemand.