Am Sonntag gegen 14.30 Uhr starte ein Mann (82) aus dem Bezirk Leibnitz in der Steiermark mit seiner Frau (74) eine Wanderung rund um Bad Eisenkappel im Bezirk Völkermarkt. Gegen 16 Uhr kamen sie am gesperrten Wanderweg westlich von Bad Eisenkappel zu einer Stelle, die mit Schadholz verlegt war. Das Ehepaar versuchte, diese Stelle im steilen Gelände zu umgehen. Dabei gerieten sie in Absturz gefährliches Gelände und setzten einen telefonischen Notruf ab.

Gegen 16.30 Uhr konnte das Ehepaar von einer Streife der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel gesichtet werden. Die Bergrettung Bad Eisenkappel konnte die beiden Personen mittels Seil gesichert auf den Wanderweg zurückbringen. Die beiden Pensionisten blieben bis auf ein paar leichte Abschürfungen unverletzt.