Beamte der Polizeiinspektion Villach-Hauptplatz konnten nach intensiven Ermittlungen zwei junge Männer (18 und 19 Jahre), die in Villach wohnen, als jene Täter ausforschen, die am 27. Jänner 2024 gegen 15:30 Uhr in Villach auf der Draulände, im Bereich der Stiege zur Fußgängerbrücke zum Congress-Center, einem Villacher (19) mit Faustschlägen und Tritten schwere Kopfverletzungen zufügten. Außerdem konnte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Villach ausgeforscht werden, der die Tat beobachtet hatte und die erforderliche Hilfeleistung unterließ.

Zu der Gewalttat kam es infolge eines Drogengeschäftes: Der 18-jährige Iraker wollte dem 19-jährigen Villacher am 20. Jänner 2024 Cannabiskraut verkaufen. Der Villacher gab dem Iraker das Geld, dieser übergab die Ware jedoch nicht. Daraufhin begab sich der Villacher zum Geschäft der Familie des Irakers in Villach und schlug dort mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstüre ein.

In der Folge verabredeten sich die beiden am 27. Jänner 2024 zu einem klärenden Gespräch, bei dem auch der 17-jährige Villacher und der 19-jährige Iraker anwesend waren. Dabei kam es zu einem Streit, der eskaliert ist, und bei dem 19-jährigen Villachers die schweren Kopfverletzungen erlitten hat. Alle vier Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.