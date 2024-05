Am Sonntag erstattete eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land gegen ihren 58-jährigen Ex-Ehegatten Anzeige wegen gefährlicher Drohung sowie schwerer Nötigung. Der Mann hatte am 15. Mai seine Ex-Ehegattin mit dem Umbringen bedroht. Zehn Tage später, am Samstag, drohte er spätabends seinem Sohn in einer WhatsApp-Nachricht mit einer Verstümmelung, sollte er jemals wieder an die Wohnadresse des Vaters kommen.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau im Wohnhaus des Mannes konnten antike Waffen, Messer, Schwerte bzw. Säbel, trotz eines aufrechten Waffenverbotes, aufgefunden und in weiterer Folge sichergestellt werden. Der Mann zeigte sich bei den Einvernahmen teils geständig.

Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Der 58-jährige Mann wurde zudem wegen gefährlicher Drohung und Nötigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.