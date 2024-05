Polizisten der Polizeiinspektion Lienz konnten am Samstag einen 52-jährigen Österreicher ausfindig machen, der in der folgenden Einvernahme zugab, im Bereich Lienzer Talboden Opferstöcke ausgeräumt zu haben. Laut Angaben der Polizei soll er zwischen 2018 und Mai dieses Jahres rund 24 Opferstockdiebstähle in drei Pfarrkirchen begangen haben.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.