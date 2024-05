In einer Sonderpräsidiale um 14 Uhr wird Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) am Montagnachmittag die Fraktionen über den Stand der Dinge in der Causa Robert Weiß informieren. Wie von der Plattform www.mediapartizan.at berichtet, wurde Landtagsdirektor Robert Weiß am Freitag von der unabhängigen Disziplinarkommission suspendiert.

„Ich habe gleich die beiden zuständigen Referenten, Landeshauptmann Peter Kaiser und Stellvertreter Martin Gruber, schriftlich gebeten, alle Maßnahmen dafür zu treffen, um den ordnungsmäßigen Betrieb im Kärntner Landtag sicherzustellen“, sagt Rohr. Aufgekommen ist die Causa über einen anonymen Hinweis.

Weiß hat die Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.