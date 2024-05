Aus Eifersucht und durch ein gelegtes Feuer wollte ein Rumäne (56) am 9. August 2023 in einem Mehrparteienhaus in Villach seine rumänische Ex-Freundin (46) und deren neuen Partner (46) ermorden - zu diesem Urteil kam am Montag in Klagenfurt das Geschworenengericht unter Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig.