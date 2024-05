Aufgrund von Kundenrückmeldungen und mit dem Ziel von Optimierungen nimmt die KMG mit 1. Juni eine Linienanpassung vor, um das Busfahren in Klagenfurt „noch kundenfreundlicher zu gestalten, aber auch um Abläufe im Liniennetz zu optimieren“, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben hat. Eine wesentliche Verbesserung gibt es bei der Erreichbarkeit des Klagenfurter Strandbades. Weitere Optimierungen sind in Vorbereitung, die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im vierten Quartal 2024.

Die Änderungen im Detail

Linie 2: Sie fährt samstags (Abfahrtszeit Heiligengeistplatz ab 9.20 bis 19.20 Uhr) und sonntags (Abfahrtszeit Heiligengeistplatz ab 8.40 bis 18.40 Uhr) alle zwei Stunden statt zur Haltestelle Klagenfurt West zum Strandbad.

Linie 8 fährt an Sonntagen (Abfahrtszeit Heiligengeistplatz ab 7.20 bis 19.20 Uhr) alle zwei Stunden über die Universitätsstraße zum Strandbad. Es entsteht somit eine direkte Anbindung von Viktring zum Strandbad.

Linie 20 fährt von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr im 60-Minuten-Takt direkt zum Strandbad. Mit dieser Maßnahme wird auch die bessere Bedienung der mit in Bauarbeiten befindlichen Anzengruberstraße vom/zum Heiligengeistplatz garantiert.

Linie C: Samstags und sonntags erfolgt die Linienführung ab Universität in Fahrtrichtung Strandbad über die Universitätsstraße. Die Haltestelle Lakeside Park wird an diesen Tagen nicht angefahren. Dadurch kommt es für die Strandbadbesucher zu einer Verkürzung der Fahrzeit. Dies betrifft jedoch nur die Kurse vom/zum Strandbad. Die Kurse von/nach Klagenfurt West (alle 60 Minuten) bedienen sehr wohl die Haltestelle Lakeside Park.

Das Strandbad wird ab 1. Juni deutlich öfter angefahren © Stadtwerke

Linie 10: Im Zeitraum von 1. Juni bis zum Ende der Ferien (8. September) wird die Linie 10 die Strandbadbesucher wieder direkt vom Heiligengeistplatz über die Villacher Straße zum Strandbad bringen. Montag bis Freitag (an Schultagen sowie im Ferienzeitraum) im 60-Minuten-Takt zwischen 12 und 18 Uhr (7 Fahrten pro Fahrtrichtung). Samstags: im 60-Minuten-Takt zwischen 8.38 und 18.38 Uhr (11 Fahrten pro Fahrtrichtung). Sonntags: im 120-Minuten-Takt zwischen 9.40 und 19.40 (6 Fahrten pro Fahrtrichtung).

Sollte an Samstagen und Sonntagen (z.B. aufgrund von vermehrtem Besucherandrang) erhöhter Mobilitätsbedarf bestehen, werden auf der Linie 10 temporär zusätzliche Busse zum/vom Strandbad im Einsatz sein. Es ist geplant, dass diese dann in den Echtzeitanzeigen (KlagenfurtMobil-App und Strandbad-Abfahrtsmonitor) angezeigt werden.

Durch alle oben angeführten Maßnahmen wird das Klagenfurter Strandbad deutlich öfter von den KMG-Bussen angefahren: Montag bis Samstag gibt es vier Abfahrten/Ankünfte pro Stunde und Richtung. Sonntags stehen Verbindungen alle 20 Minuten sowie zusätzlich die Anbindung ab Viktring alle 2 Stunden zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten bleiben die An-/Abfahrten wie bisher.

Geringfügige Änderungen bei den anderen Linien

Linie A: Die abendliche Bedienung der Haltestelle FH Kärnten wird an den bestehenden Bedarf angepasst. Ebenfalls wird der erste 10-Minuten-Takt-Kurs am Morgen (Montag bis Freitag) optimiert.

Linie C: Kurzführung der Linie C zwischen Strandbad/Klagenfurt West und Heiligengeistplatz um Parallelführungen mit Linie A im Abschnitt Heiligengeistplatz - Hauptbahnhof zu vermeiden. Gilt ab 21.20 Uhr für Abfahrt Heiligengeistplatz.

Linie 9: Fahrzeitanpassungen und Anpassung der Abfahrtszeit (abends) zur Anschlusssicherung

Linie 4 und 7: zusätzliche Fahrten