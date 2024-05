Drei Fahrzeuge waren am Dienstagabend in einen Unfall auf der B100 bei Greifenburg verwickelt, eine Irin (72) musste mit Verletzungen unbekannten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht werden.

Die 72-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Pkw im Freilandgebiet von Rasdorf (Gemeinde Greifenburg) in Fahrtrichtung Spittal. Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal, der hinter der Frau fuhr, prallte gegen ihren Wagen, der zunächst langsam fuhr und dann stehenblieb. Durch den Aufprall fuhr der 23-Jährige in den Straßengraben. Der Pkw der Frau wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort frontal gegen den Wagen eines 59-jährigen Mannes aus dem Bezirk Spittal. Dessen Auto wiederum wurde in den nördlichen Straßengraben geschleudert.

B100 musste gesperrt werden

An den drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden bzw. Totalschaden, die beiden Männer blieben unverletzt. Die Drautal Straße war von 17.42 Uhr bis 19.35 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Greifenburg, die Straßenmeisterei Greifenburg, der Rettungsdienst Greifenburg sowie die Polizei Steinfeld und die Polizei Greifenburg. Alkomatentests verliefen negativ.